Para onde caminha a defesa dos Direitos Humanos?

O fim da Segunda Guerra Mundial deu lugar à aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sete décadas depois, a Europa está de novo em guerra e multiplicam-se a desigualdades que colocam em causa direitos sociais, económicos e ambientais. A causa dos Direitos Humanos está cada vez mais enfraquecida ou, pelo contrário, o ativismo em torno de causas globais, novas e velhas, está a dar um novo impulso à defesa dos princípios pelos quais se rege a Declaração de 1949?

O debate foi gravado ao vivo na feira do livro de Lisboa no lançamento do ensaio "Direitos Humanos" do historiador Francisco Bettencourt ( King's College) numa conversa que conta ainda com o investigador António Costa Pinto (ICS-ULisboa).