Qual o papel dos privados na Saúde?

O número de hospitais privados em Portugal duplicou nas primeiras duas décadas deste século, atraindo muitos médicos que não se fixam no SNS.

No entanto, a intervenção da troika e a pandemia de Covid-19 fizeram oscilar os montantes contratualizados entre as entidades convencionadas e o Serviço Nacional de Saúde.

O fim das parcerias público-privadas marcou também os últimos anos nas políticas de saúde. Afinal, qual é o papel dos privados num Sector crucial do Estado Social em Portugal?

Ouça o debate, que foi gravado ao vivo no lançamento do ensaio "Saúde e Hospitais Privados" da autoria de Miguel Gouveia (Católica Lisbon Business & Economics), na Feira do Livro de Lisboa, com a presença do autor e ainda de António Correia de Campos (ex-ministro da Saúde) e Óscar Gaspar (presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada).