Os algoritmos mandam (demasiado) em nós?

Com um vazio de regulação, os sistemas de Inteligência Artificial arriscam mexer em equilíbrios sociais e económicos relevantes para a vida dos cidadãos. A exigência de instrumentos de governança podem deixar implícita uma ameaça às democracias? Os algoritmos têm demasiado poder na nossa vida? E os portugueses, estarão conscientes destes desafios?



Paulo Vicente e Ana Paiva são os convidados do Da Capa à Contracapa desta semana.



Paulo Vicente é autor do novo ensaio "Os Algoritmos e Nós", professor de Media Digitais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde fundou e coordena o iNOVA Media Lab, um laboratório de investigação e desenvolvimento dedicado às áreas da narrativa imersiva e interativa, impacto social da Inteligência Artificial, plataformas web e redes sociais, inovação e transformação digital, visualização de informação e comunicação de ciência.

Ana Paiva é professora catedrática de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico, coordenadora do grupo de investigação em Inteligência Artificial e Agentes Autónomos do INESC-ID.