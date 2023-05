Para onde caminha a Europa?

A um ano das eleições europeias, o Velho Continente vive mergulhado numa guerra e numa espiral de inflação que exigem respostas das sociedades e das elites políticas. As tensões demográficas, das migrações ou dos regionalismos espreitam também a agenda de um espaço social e económico que tem afirmado o clima e o digital como pilares estratégicos. Como responder a todos estes desafios? A Europa precisa de rever a sua arquitetura institucional? Como aproximar os cidadãos do seu próprio Continente? Descubra nesta conversa moderada por José Pedro Frazão.

São convidados do Da Capa à Contracapa desta semana Ricardo Borges de Castro, Diretor associado e chefe do programa «Europa no Mundo» do European Policy Centre e Madalena Meyer Resende, Professora no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – NOVA FCSH. Foi investigadora visitante no CEPS (Bruxelas) e na Universidade Europeia Viadrina (Frankfurt Oder, Alemanha).Tem-se dedicado ao estudo da política da Europa Central, Oriental e Meridional.