O que pode fazer o Ensino Superior pelo desenvolvimento do país?

Cinquenta anos depois da reforma de Veiga Simão, as universidades e politécnicos têm hoje dez vezes mais estudantes e são peça-chave do desenvolvimento do sistema científico português.

Como tem evoluído o sistema português de ensino superior? Com que política e investimento estatais, rede institucional, procura estudantil e retrato de docentes? Como se incentiva, financia e produz ciência nas universidades e com que ligação à administração pública e ao setor produtivo privado?

Estas são questões em análise no programa “Da Capa à Contracapa” com o autor do ensaio “Ensino Superior e Desenvolvimento”, José Ferreira Gomes, antigo secretário de Estado do Ensino Superior e da Ciência e atual reitor da Universidade da Maia; e ainda com o presidente do ISEG e professor catedrático de Finanças, João Duque.

O Da Capa à Contracapa é uma colaboração da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FMMS), que pode ouvir na Renascença às terças-feiras, depois das 23h00, ou a qualquer hora no site da estação e nas plataformas de podcast.