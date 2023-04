A propósito do lançamento da tradução portuguesa do “Oxford Handbook of Portuguese Politics”, que vai ser editado este mês, debatemos a saúde da democracia em Portugal.

O que mudou em cinco décadas de política e em que ponto se encontra o regime instaurado com a Revolução de Abril? Na vésperas de mais um aniversário do 25 de Abril, os convidados desta emissão alargada do programa “Da Capa à Contracapa” são os antigos deputados Helena Roseta e António Lobo Xavier, e o politólogo Pedro Magalhães, um dos coordenadores do livro “O Essencial da Política Portuguesa” agora publicado.

VÍDEO - Cinco décadas de política. O estado da democracia em Portugal