Que contributos podem a psicologia cognitiva e as neurociências dar à aprendizagem? Um novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos enquadra o campo transdisciplinar que existe entre Mente, Cérebro e Educação, descreve os seus fundamentos e os obstáculos que enfrenta, e explica quão promissora pode ser esta interligação para os futuros desafios da educação.



Este é um tema que interessa não só a professores mas também a pais e educadores em geral. Se gostava de saber mais sobre o assunto, oiça esta edição do Da Capa à Contracapa.

A propósito do lançamento do novo ensaio “Mente, Cérebro e Educação”, conversamos com a autora, Joana Rato, psicóloga da Educação, doutorada em Ciências da Saúde e investigadora da Universidade Católica; e com Jorge Almeida, professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e diretor do Proaction Lab.

Qual a ligação entre mente, cérebro e educação? Descubra neste Da Capa à Contracapa numa conversa moderada por José Pedro Frazão.