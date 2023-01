Como gerir recursos hídricos em tempo de alterações climáticas?

Esta semana no Da Capa à Contracapa falamos sobre a gestão dos nossos recursos hídricos. O debate surge a propósito do novo documentário sobre Alterações Climáticas, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, coordenado por um dos nossos maiores especialistas em clima, Filipe Duarte Santos.

As alterações climáticas, com a ocorrência cada vez mais frequente de fenómenos climáticos extremos, como cheias e secas, obriga a novas formas de gestão da água no nosso território.

Conheça as visões de dois especialistas nesta área. São convidados do Da Capa à Contracapa Rodrigo Proença Oliveira, professor do Instituto Superior Técnico, especialista em Hidráulica e Recursos Hídricos e Ambientais; e Jaime Melo Baptista, presidente da LIS-Water – Lisbon International Centre for Water e ex-presidente da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, num debate moderado pelo jornalista José Pedro Frazão.

O Da Capa à Contracapa é uma parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir terça-feira às 23h15, na Edição da Noite da Renascença ou em podcast nas plataformas habituais.