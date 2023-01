Vivemos numa sociedade de consumo. Mas como somos nós enquanto consumidores? Pensamos no ambiente? O que sabemos sobre os nossos direitos?

Esta semana, no Da Capa à Contracapa, debate-se o novo livro sobre "Sociedade de Consumo e Consumidores em Portugal". Será uma conversa sobre o consumidor português, num país que chegou tarde à nova sociedade de consumo.

São convidados deste programa o autor do livro, Mário Beja Santos, um especialista com mais de 40 de anos de atividade em política dos consumidores, e Fernanda Santos da DECO, a Associação de Defesa do Consumidor em Portugal, moderados pelo jornalista José Pedro Frazão. Como é o consumidor português? Descubra esta terça-feira às 23h15 na Edição da Noite ou em www.rr.sapo.pt e nas plataformas habituais de podcast.

O Da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.