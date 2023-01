Finanças podem ajudar desenvolvimento sustentável?

O que fazem e podem fazer as finanças pelo desenvolvimento sustentável do planeta? O tema está em debate no programa Da Capa à Contracapa desta semana.

Os convidados são a economista especializada em financiamento verde, climático e sustentável Sofia Santos, professora do ISEG e fundadora da Systemic onde tem desenvolvido projetos na área da sustentabilidade para diversas empresas e instituições; e ainda Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI) responsável por áreas de supervisão como a economia azul, finanças e tesouraria, o Quadro Financeiro Plurianual (QFP), o InvestEU, o Mecanismo para uma Transição Justa (ao nível do projeto) ou o Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

O debate sobre “Finanças e Sustentabilidade”, moderado por José Pedro Frazão, pode ser ouvido na Renascença ou em podcast nas plataformas habituais. Basta pesquisar por Da Capa à Contracapa. Este programa/podcast é uma parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.