De que é feita a paisagem portuguesa?

Esta semana a sugestão é que percorra o nosso país com os olhos e as palavras do geógrafo Álvaro Domingues e do fotógrafo Duarte Belo.



O cenário é o Livro “Paisagem Portuguesa”, que acaba de ser lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Neste livro, os autores procuraram elementos estruturais do território português, mas também a celeridade das transformações atuais.

Sobrepuseram uma quadrícula ao mapa de Portugal e a cada um dos retângulos atribuíram uma fotografia. O resultado foram 141 imagens e outros tantos textos que tentam encontrar uma identidade comum, paisagens povoadas que mostram todas as diferenças que nos unem.

De Guadramil à praia do Telheiro, de Barrancos ao Corvo, que itinerários podemos seguir? Que paisagens encontramos?

O Da Capa à Contracapa é transmitido esta terça-feira, às 23h15, na Renascença, com moderação de José Pedro Frazão. Uma parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.