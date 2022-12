Políticos mais tolerantes com a corrupção do que os cidadãos. Porquê?

Por que razão os políticos são mais tolerantes com a corrupção do que os cidadãos? O tema é o destaque do programa Da Capa à Contracapa desta terça-feira.

Os convidados são Luís de Sousa, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e o antigo governante Miguel Poiares Maduro.

Luís de Sousa, especialista em políticas de controlo de corrupção, é um dos coordenadores do novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) sobre ética e integridade na política.

Os episódios de corrupção minam a credibilidade de partidos políticos, dos deputados e do Governo, contribuindo para a erosão da confiança dos cidadãos na democracia.

O novo estudo da FFMS sobre ética e integridade na política, aborda questões que nos tocam a todos como cidadãos.