O futuro dos livreiros e das livrarias

Sabia que ainda hoje conhecemos alguns livreiros da Roma Antiga? Sabia que a Livraria Barateira montou o seu primeiro sistema anti-roubo construído por crianças? Ou que uma simples gralha pode fazer aumentar o preço de um livro em milhares de euros?



Neste “Da Capa à Contracapa” falamos da história e da vida dos livreiros e das livrarias. E também do seu futuro, da diversidade da oferta atual, dos bibliófilos, das bibliotecas, dos leilões e das livrarias independentes.

Um programa a propósito do lançamento do livro “A Religião dos Livreiros”, com a participação do autor Carlos Bobone e com o escritor, jornalista e editor Francisco José Viegas.

O programa “Da Capa à Contracapa” é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para debater os grandes temas da atualidade. Vai para o ar à terça-feira à noite depois das 23h15, na Edição da Noite. As conversas são moderadas pelo jornalista José Pedro Frazão.