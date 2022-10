Nos séculos XIX e XX, o mar revolto obrigou centenas de famílias de pescadores da Praia da Vieira (em Leiria) a procurar alternativas à pesca de arrasto tradicional da costa portuguesa, conhecida como arte xávega, impossível de praticar em segurança e com proveito durante o rigor do inverno.

Encontraram-na na pesca fluvial no rio Tejo e deram início a um dos movimentos migratórios internos mais marcantes da história recente de Portugal, acabando por fixar-se definitivamente no Ribatejo.

Esta fusão deu origem a uma cultura local com características próprias (barcos, casas, gastronomia, religião).

O escritor Alves Redol escreveu sobre tudo isto em 1942. Mas hoje, ainda subsistem alguns vestígios desta cultura nas margens do Tejo e na Praia da Vieira.

Foi à boleia de Alves Redol que o jornalista João Francisco Gomes escreveu um Retrato, agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, sobre os avieiros, e que vale a pena ler.

Esta noite é um dos convidados da Renascença para falar desta cultura em vias de extinção. Conheça-a, antes que desapareça!

José Pedro Frazão conversa com o jornalista João Francisco Gomes, autor do livro, e com Pedro Wilson, encenador e professor de Teatro que encenou a obra “Avieiros”, de Alves Redol, com a população local.

O que resta da Cultura Avieira? Saiba na conversa desta terça-feira às 23h15. Oiça este Da Capa à contracapa para saber mais.