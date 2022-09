​Como tem evoluído a proteção social em Portugal?

Um novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, “Proteção Social no Portugal Democrático, Trajetórias de Reforma”, escrito pelo investigador Rui Branco, especialista em políticas de proteção social e mercado de trabalho, é o mote para o Da Capa à Contracapa desta semana.



A evolução dos pilares da proteção social no nosso país até 2021, as pensões, o mercado de trabalho e o desemprego, a rede de mínimos e combate à pobreza, a proteção na infância e a conciliação entre trabalho e família ou o Serviço Nacional de Saúde, são temas para a conversa do jornalista José Pedro Frazão com o autor, Rui Branco, e o professor de Economia Política do ISCTE, Paulo Marques.

Como tem evoluído e para onde caminha a proteção social em Portugal? Descubra no Da Capa à Contracapa esta terça-feira depois das 23h15 na antena da Renascença ou em qualquer altura no site da Renascença, na Popcasts e noutras plataformas de podcasts.

O Da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.