Portugal-Brasil: irmãos desavindos?

Sabia que, durante a década de 1990, os cidadãos brasileiros se tornaram a principal comunidade estrangeira em Portugal? E que, enquanto residentes, podem candidatar-se a cargos eletivos no Parlamento? Ou ainda que, em 2019, as remessas destes imigrantes para o Brasil atingiram quase 250 milhões de euros?



A fraternidade luso-brasileira, assente na partilha da língua e de afinidades históricas e culturais, sustenta a narrativa oficial sobre as relações entre Brasil e Portugal.

As convidadas do Da Capa à Contracapa desta semana são Carmen Fonseca, uma autoras do novo livro “Portugal-Brasil: Encontros e Desencontros”; e a presidente da Casa do Brasil, Cyntia de Paula; numa conversa moderada pelo jornalista José Pedro Frazão.