Quem vive ou viveu perto da fronteira sabe que há uma relação especial entre portugueses e galegos, tão próxima que nos torna povos quase irmãos.

Uma proximidade cuja origem se encontra após percorrermos vários séculos da nossa história comum.



Sabia que o espaço da antiga Galécia romana, com capital em Braga, foi uma unidade até ao século XII? E que esteve na origem do reino e da língua de Portugal? Desde então, entre a Galiza e Portugal, mantiveram-se a continuidade das paisagens, a proximidade linguística, a intermitência dos diálogos culturais e a importância das relações transfronteiriças. Tudo isto nos faz tão próximos, portugueses e galegos, que a Fundação Francisco Manuel dos Santos acaba de lançar um novo ensaio sobre a relação entre Portugal e a Galiza. O livro, chamado "Galiza, Terra Irmã de Portugal", é assinado pelo historiador Ramón Villares, um dos convidados deste Da Capa à Contracapa, programa em que contaremos também com a presença do produtor televisivo Manolo Bello e da professora de História Maria Luisa Paz, ambos imigrantes galegos a viver em Portugal há vários anos. O Da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir às terça-feira, depois das 23h00, na Renascença.