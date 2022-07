Os desafios do Ensino Superior em Portugal são o tema do Da Capa à Contracapa desta semana, com Claúdia Sarrico e Tiago Neves Sequeira.



O mote é o novo documentário que a Fundação Francisco Manuel dos Santos produziu com a RTP, que estreia esta terça-feira, dia 19.

Portugal tem a geração mais qualificada de sempre, mas o mercado de trabalho está em permanente mudança.

Absorver o talento nacional, gerador de riqueza, só é possível com uma economia mais robusta e mais inovadora.

Será o Ensino Superior capaz de garantir as competências que são reclamadas pelo mercado?

Como é que as instituições científicas e de Ensino Superior podem ajudar o país a crescer perante os desafios da transição climática e do envelhecimento da população?

Estes são alguns dos temas do Da Capa à Contracapa. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir às terças-feiras depois das 23h00, na Edição da Noite.

Claúdia Sarrico é professora de Gestão da Universidade do Minho e Investigadora do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior (CIPES); E Tiago Neves Sequeira é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

A moderação é do jornalista José Pedro Frazão.