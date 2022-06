O financiamento do Empreendedorismo em Portugal em debate

Há negócios que, com o tempo, conseguem impulsionar verdadeiramente a criação de empregos e o crescimento económico. Como é que as restrições financeiras afetam o empreendedorismo? E que programas é que existem que permitem, a quem quiser começar um negócio, “dar a volta” a estas dificuldades e avançar com um projeto de qualidade? Formular políticas públicas que incentivem financeiramente o empreendedorismo em Portugal é urgente. Foi também desse pressuposto que surgiu o novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos “Financiamento do Empreendedorismo em Portugal”, com coordenação de Miguel Ferreira, professor catedrático e investigador da NOVA SBE.