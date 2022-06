O que valem os lóbis políticos em Portugal?

Os grupos de interesse são organizações que procuram influenciar as decisões políticas, defendendo os interesses dos seus membros. No entanto, nem sempre gozam da melhor imagem junto dos portugueses e as opiniões dividem-se sobre a sua relevância.



Um estudo agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos analisa o papel que desempenham no sistema político português e o grau de confiança e credibilidade de que gozam na sociedade.

Qual a diferença entre a chamada “sociedade civil “ e os “grupos de pressão”? E que diferença fazem os lóbis na política nacional?

A partir do estudo “Os Grupos de Interesse em Portugal”, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, conversamos esta semana no Da Capa à Contracapa com Sofia Serra da Silva e Henrique Burnay.

