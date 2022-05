Sabe o que é o Universo? Quando e como surgiu? No livro “O Universo, do Big Bang aos Buracos Negros” encontra algumas das respostas às perguntas que se têm levantado.

O autor, Paulo Crawford, é físico teórico, professor aposentado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.

Nesta terça-feira, senta-se à mesa do Da Capa à Contracapa com Francisco Lobo, coordenador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e professor de Física da Faculdade de Ciências.

O debate é, como habitualmente, moderado pelo jornalista José Pedro Frazão. O Da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.