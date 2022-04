Há risco de haver uma bolha imobiliária em Portugal?

“O Mercado Imobiliário em Portugal” é o título do mais recente estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos a partir do qual se faz o debate no Da Capa à Contracapa desta terça-feira.

Nesta edição, é analisado, não apenas o aumento dos preços na habitação em Portugal, como as falhas num mercado onde o arrendamento não faz a diferença.

São convidados o coordenador do estudo, Paulo Rodrigues, e um dos seus vários autores, o arquiteto Víctor Reis, que no livro se dedica a analisar a evolução das rendas urbanas em Portugal.

O livro analisa à lupa o mercado imobiliário português, onde os preços da habitação têm vindo a aumentar nos últimos anos, depois de uma evolução relativamente inexpressiva até à crise financeira de 2007.

A conversa será moderada pelo jornalista José Pedro Frazão, neste programa que é produzido em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e que pode ouvir às terças-feiras às 23h15, na Edição da Noite da Renascença.