Como lidar com um novo desastre humanitário na Europa?

Com a União Europeia a receber em dois dias os mesmos refugiados que acolheu em dois anos, a questão levanta-se: como vamos lidar com um novo desastre humanitário na Europa?

Esta e outras perguntas são colocadas durante o programa de hoje, dedicado ao mais rápido movimento de refugiados dos últimos 100 anos na Europa. Em destaque, o facto de esta ser, sobretudo, uma crise de refugiados vivida no feminino.

Estima-se que 80% deste movimento migratório seja protagonizado por mulheres e crianças – mais de um milhão já saiu do seu país. Filhos e filhas de uma geração sacrificada por vários anos de conflitos na Ucrânia.

Qual o papel da Europa no acolhimento destes refugiados, tendo em conta outras crises recentes? Como é que o Direito Internacional se terá que adaptar a esta nova situação de guerra?

Nesta semana, a conversa é moderada pela jornalista Maria João Costa, com intervenções do jornalista José Pedro Frazão, enviado especial da Renascença à Ucrânia, e com os convidados Gonçalo Saraiva Matias, diretor de Estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, especialista em Direito Internacional e em migrações, e o investigador e geógrafo Jorge Malheiros.

