Quem são os invisíveis da nossa sociedade?

No centro da conversa estão aqueles que, sendo fundamentais para o funcionamento da nossa sociedade, tantas vezes nos passam despercebidos.



É o caso dos protagonistas deste livro: pessoas que fazem limpezas, que não são reconhecidas, nem social, nem profissionalmente. Que se sentem muitas vezes invisíveis. O livro conta a história real de 14 pessoas - treze mulheres e um homem - e mostra como é necessário falar sobre o assunto.

Entre várias histórias há questões como a discriminação racial, os preconceitos e ainda a questão dos estereótipos, contada por uma jovem de 25 anos que trabalha nas limpezas para pagar o mestrado. Vamos conversar sobre algumas das questões que a leitura deste livro nos levanta.

Convidados do Da Capa à Contracapa desta semana são a autora do retrato, a jornalista Rita Pereira Carvalho, e a atriz e encenadora Sara Barros Leitão, atualmente em cena com a peça "Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua Patroa".

O Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir Terça-feira às 23h15 na Edição da Noite, sempre com moderação de José Pedro Frazão.