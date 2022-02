Os desafios da economia azul para Portugal

A imensidão do Mar contrasta com a falta de conhecimento que temos sobre ele – três quartos da superfície terrestre são ocupados por oceanos, mas conhecemos apenas 19% dos fundos marinhos.

O tamanho de Portugal pode ser multiplicado por 17 com a sua atual Zona Económica Exclusiva e por 40 caso se confirme a extensão da Plataforma Continental. Mas quais as virtudes e obstáculos no processo de expansão de um sector económico de grande potencial?

Nesta edição do Da Capa à Contracapa, o jornalista José Pedro Frazão debate os desafios da economia azul com o diplomata Duarte Bué Alves, cônsul-geral de Portugal em Manchester e autor do livro “Economia Azul”, e com Tiago Pitta e Cunha, administrador executivo da Fundação Oceano Azul e Prémio Pessoa 2021.

