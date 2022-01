Que rumo para a economia portuguesa?

Desde 2011, a economia portuguesa passou por uma intervenção externa, cortes de prestações, um ciclo de reposição de direitos e agora o impacto de uma pandemia global.

A poucos dias de novas eleições para a Assembleia da República, reflete-se, no Da Capa à Contracapa, sobre o rumo da economia portuguesa e das opções estratégicas que o país tomou desde 2011 e continua a ter que tomar em termos estruturais.

Que encruzilhadas enfrenta à luz de uma década de políticas e estratégias?

O livro “Economia Portuguesa: As últimas décadas”, lançado agora pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, dá o mote à conversa com o próprio autor, Luciano Amaral, especialista em História Económica e docente na Nova School of Business and Economics, e Francisca Guedes de Oliveira, professora na Faculdade de Economia da Universidade Católica do Porto. A moderação está a cargo do jornalista José Pedro Frazão.

O da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para debater os grandes temas da atualidade.