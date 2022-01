Em Portugal estamos a preparar os alunos para a mudança? O que falta para garantir uma melhor instrução dos portugueses? Em tempo de reflexão sobre as principais escolhas para o país, a educação é vista como uma área-chave para o desenvolvimento do país. Como ligar as politicas educativas às prioridades de ordem económica? É uma encruzilhada baseada em recursos humanos e financeiros ou em posições ideológicas?

Os novos caminhos da Educação estão em análise no programa Da Capa à Contracapa, com dois especialistas na matéria: Ana Balcão Reis e Luís Capucha.

O da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para debater os grandes temas da atualidade.