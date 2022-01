Portugal, que vai a votos a 30 de janeiro, é um país envelhecido, com gente sozinha e agregados mais reduzidos.





Os portugueses, que escolher o próximo parlamento e Governo, estão cada vez mais escolarizados, concentrados no litoral, com um número crescente de alojamentos arrendados.





Nesta edição do programa Da Capa à Contracapa uma reflexão sobre as estatísticas e uma análise das tendências no nosso território que obrigam a respostas da sociedade.





Agora que temos os resultados provisórios dos Censos, cruzando com os dados que podem ser encontrados na Pordata, que políticas pedem os nossos números?





“Censos: que políticas pedem os nossos números?” Oiça a conversa com Luísa Loura, diretora da Pordata, e o investigador do ICS, João Morais Mourato. A sua investigação incide sobre a dinâmica de evolução do Ordenamento do Território, enquanto política pública, em Portugal.





O Da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para debater os grandes temas da atualidade sempre com moderação de José Pedro Frazão.





