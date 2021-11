Cérebro: o que se passa lá dentro e como se revela cá fora?

Neste tempo de tantas alterações provocadas pelo impacto da pandemia, mas também por uma digitalização acelerada, o que se passa dentro do cérebro? Como é afetado? Como observamos essas mudanças no comportamento humano?

Na opinião de Alexandre Castro Caldas, “deixar de escrever à mão vai mudar biologicamente o nosso cérebro, porque temos uma área específica para isso que vai desaparecer”.

Já a psicóloga Maria Luísa Pedroso Lima considera que “as redes sociais permitiram proximidade apesar do distanciamento, baixando os níveis de sofrimento psicológico nos confinamentos”.

É uma conversa quase de laboratório, mas muito informal, que se pretende acessível a todos.

À conversa com o jornalista José Pedro Frazão, dois grandes especialistas: Alexandre Castro Caldas, neurologista e diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, e a psicóloga Social do ISCTE, Luísa Lima.

