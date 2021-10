O jornalista José Pedro Frazão conversa com o coordenador do estudo, o economista Fernando Alexandre, e com o diretor da Faculdade de Economia do Porto, José Varejão, que contribuiu para o capítulo dedicado ao mercado de trabalho.



O que é preciso mudar na economia portuguesa? Saiba no Da Capa à Contracapa desta semana, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.