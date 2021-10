Sabemos que o planeta enfrenta vários riscos, mas existirá alguma coisa mais alarmante do que as alterações climáticas? Vários trabalhos científicos e relatórios internacionais denunciam estar em marcha uma extinção em massa, inédita, no planeta. E que grande parte dos riscos globais se deve à sobre-exploração dos recursos naturais provocada pelo aumento da população mundial. Por isso é tão urgente olhar a biodiversidade e a sua conservação.

"Riscos Globais e Biodiversidade" é o novo ensaio da bióloga Maria Amélia Martins-Loução e o tema do próximo Da Capa à Contracapa. Oiça a conversa de José Pedro Frazão com a autora e com Humberto Delgado Rosa, diretor para o Capital Natural da Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia. Como defender a biodiversidade em tempos de crise climática?

