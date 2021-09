​Será possível salvar as Ilhas da Ria?

As ilhas da ria de Aveiro já foram terra que deu de tudo: milho, feijão, batata, melancia, vinho e até sal. Algumas das ilhas até chegaram a ser habitadas. Pequenos pedaços de terra hoje votados ao abandono. Restam as memórias daqueles que protagonizaram ou testemunharam esses tempos idos, em que foram pequenas estâncias de veraneio para uns e campos de trabalho árduo para outros.

O novo retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Ilhas da Ria, escrito pela jornalista Maria José Santana, tenta resgatar as memórias de quem se lembra da vida que agitava o dia a dia destas ilhas noutros tempos. Como podemos salvar as ilhas da Ria de Aveiro? A autora e uma especialista em ambiente, a investigadora Filomena Martins, da Universidade de Aveiro, são as convidadas do jornalista José Pedro Frazão.

Oiça a conversa que vai para o ar esta terça-feira, depois das 23h00, na "Edição da Noite" da Renascença.