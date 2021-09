Lisboa, passado e futuro

Oiça a conversa de José Pedro Frazão com o autor do livro, o geógrafo e economista João Seixas, e com Álvaro Domingues, também geógrafo.



Em “Lisboa em Metamorfose”, João Seixas observa o passado, o presente e os muitos desafios que se colocam à cidade. A capital tem séculos e séculos de história. Mas, para além da sua longa história, Lisboa mudou muito nas últimas décadas. Entre centro e periferia, cosmopolitismo e localismo, desenvolvimento e crise, desdobrou-se em várias cidades, com inúmeras possibilidades e também fragilidades.

O que foi e o que poderá ser a cidade de Lisboa? Descubra no programa Da Capa à Contracapa desta semana, uma parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.