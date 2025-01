Quando se chega ao fim de um ano, antes de se fazer as resoluções do ano que vem, começa-se por fazer um ponto de situação do ano anterior. Fiz este exercício no fim de dezembro. No musical "Rent", de Jonathan Larson, a música Seasons of Love pergunta: "how do you measure a year" (como se mede um ano) e a resposta é 525.600 minutos, ou em pores de sol, em chávenas de café, em risos...

“Five hundred, twenty-five thousand, six hundred minutes Five hundred, twenty-five thousand moments so dear Five hundred, twenty-five thousand, six hundred minutes How do you measure, measure a year?

In daylights, in sunsets In midnights, in cups of coffee In inches, in miles in laughter, in strife

In five hundred, twenty-five thousand, six hundred minutes How do you measure a year in a life?”

Seasons of Love, Rent (Jonathan Larson)

Decidi também tentar responder a esta pergunta. Os livros recentes sobre as receitas para a longevidade (como o "Outlive", de Peter Attia) sublinham três elementos importantes: saúde, relações sociais e propósito. Nesta perspetiva, é assim que avaliei o meu ano de 2024.

Primeiro, a saúde e bem-estar. Em termos de nutrição, tornei-me muito mais consciente do que como e tento começar todas as refeições com uma salada para diminuir os picos de açúcar (como me foi sugerido pela minha médica). Decidi eliminar o pão e reduzir seriamente o café e o álcool, com exceção dos fins de semana, onde permito-me um cappuccino, uma torrada e um copo de vinho. Também, estou a tentar aumentar o nível de exercício e medi as visitas ao ginásio e os passos por dia.

Um dos outros ingredientes essenciais da longevidade são as relações sociais. Em 2024, viajei bastante a trabalho e tentei adicionar um toque pessoal a estas viagens. Por exemplo, fui a uma conferência em Londres e aproveitei para jantar com a minha irmã e a minha filha. Também organizei viagens individuais com cada um dos meus (três) filhos e com o meu marido, com a família toda, e com as minhas irmãs e a minha mãe (que fez 75 anos).



Finalmente, ter um propósito e uma motivação é chave. 2024 foi definitivamente um ano de viragem para mim em termos de tema de interesse. A longevidade tornou-se central no meu trabalho a vários níveis. Primeiro, li sete livros sobre o tema da longevidade ou sobre mid-life rethink:

Herminia Ibarra, Working Identity

Charlotte Montpezat, Les flamboyantes

Bill Burnett & Dave Evans, Designing your life. Build the perfect career step by step

Arthur Brooks, From strength to strength

Chip Conley, Learning to love midlife

Peter Attia, Outlive

Andrew Scott, The Longevity Imperative. Building a Better Society for Healthier, Longer Lives.

Tornei-me embaixadora do Stanford Center on Longevity, o que me conecta a um grupo incrível de 15 embaixadores da longevidade de todo o mundo. E após um ano de preparação, lançámos (com a minha colega Avivah Wittenberg-Cox) o primeiro programa executivo sobre Longevidade, chamado Longevity Leadership na Católica Lisbon School of Business and Economics. Isso deixa-me muito orgulhosa! Também dei várias palestras sobre o tema no Global Peter Drucker Forum em Viena, no Silver Economy Forum em Berlim, e na EFMD (European Foundation for Management Development) Executive Education Conference na London Business School, entre outros.



O investimento no tema da longevidade ajudou-me a estruturar a minha reflexão sobre o que conta e o que contou no meu ano: saúde e bem-estar, relações sociais e projetos. Nesta perspetiva, medi o ano de 2024 em visitas ao ginásio, em passos, em copos de chá (em vez de café), em viagens com pessoas importantes para mim, e em projetos profissionais. Como mediram o vosso ano?

