O mundo encantado de Bruno Lage

“O senhor extraterrestre

Viu-se um pouco atrapalhado

Quis falar mas disse pi

Estava mal sintonizado”

Esta semana entreguei-me à fastidiosa missão de ler as últimas conferências de imprensa do Bruno Lage. Digo missão porque é arriscada, labiríntica e cansativa, em que apenas a melhor versão de mim próprio – a mais tolerante – permite suportar tamanha tormenta; e digo fastidiosa porque, à semelhança do que faz uma criança, parece que estou a ver o mesmo todas as semanas.

E aqui me confesso: não gosto nada de ver o mesmo filme todas as semanas. Já sei que tudo acaba bem, o vilão morre no fim e o rapaz beija a princesa. Também adivinho que o Tom Hanks vai naufragar outra vez e a Meryl Streep vai ser nomeada para um Óscar. Só que isto é futebol. Não há princesas, não se vislumbram olhos azuis, como os do Tom Hanks, muito menos a elegância da Meryl Streep, e a probabilidade de no Benfica tudo acabar bem é francamente reduzida. O que é uma pena.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Uma conferência de imprensa tem vários propósitos. Os jornalistas fazem as perguntas que quiserem e os treinadores respondem o que quiserem (a não ser que o assessor de comunicação não deixe). Portanto, na relação treinador/jornalista, usa-se uma regra invisível que todos conhecemos, chamada bom senso. E o bom senso, neste caso, implica confiança mútua. Isto é, convém que os jornalistas interpelem seriamente o treinador, com perguntas bem feitas, úteis e relevantes, e pede-se aos treinadores que respondam com a mesma seriedade e honestidade.



O treinador, no caso de ser inteligente, pode usar a conferência para assuntos fora de jogo: ser maquiavélico (no verdadeiro sentido do termo), falar aos jogadores, mandar recados, criticar ou elogiar alguém. É sempre uma grande oportunidade para os treinadores usarem a liberdade de expressão como bem entenderem. Mas, ao que parece, alguns treinadores, com medo de serem de cristal ou revelar uma qualquer poção mágica, limitam-se a repetir uma cassete que engoliram quando eram pequenos – qual Obelix -, quando se entretinham a ouvir outros treinadores a fazerem a mesma coisa.

Bruno Lage é, hoje, um desses treinadores.

Habituou-se a falar sobre um jogo que ninguém viu, com um otimismo que nem António Costa poderia imitar, e cinge-se a chutar banalidades do meio campo para afirmar que o Benfica está bem (quando não está), que dominou o adversário (quando não dominou) e que os adeptos estiveram sempre a apoiar a equipa (quando no estádio ecoavam milhares de assobios). Os jornalistas ouvem com atenção e, depois de tirarem a areia dos olhos, ainda tentam fazer perguntas, algumas pertinentes. Lage volta à sua praia de eleição, põe mais areia dentro do balde e atira-a disfarçada de chavões como “fomos todos Benfica”, que é como quem diz, “não me chateiem”.

É mais ou menos nesta altura que pisca os olhos aos sócios, mas os sócios outrora esperançados já não toleram dissimulações, fingimentos ou hipocrisias. Se o treinador tem que dizer tudo o que lhe vai no coração? Não. Aliás, rezo aos santos para que nunca chegue esse dia. Mas entre dizer tudo e não dizer nada é como correr a São Silvestre, ainda são uns quilómetros. Entre uma brutal sinceridade - do tipo não me chateiem - ou uma manha camuflada, eu, como acho que quase todos os adeptos, prefiro a primeira.

Para explicar o estado atual de Bruno Lage, não sobram muitas teorias. A minha é esta: Bruno Lage transformou-se num treinador do sistema. Ou não diz o que pensa, ou vive numa realidade paralela ou, mais difícil, acredita mesmo no que está a dizer. Entre as três, venha o diabo e escolha. E enquanto esperamos, Rui Costa vai ficando cada vez mais aflito com as eleições. E pode nem ser preciso um Gouveia e Melo.

*Comentador Bola Branca