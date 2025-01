Pedroto foi maior que a própria vida

Quando me foi solicitado que elaborasse um texto evocativo de José Maria Pedroto não hesitei um momento. Devo sublinhar que me senti, mesmo, honrado. Nada é mais lisonjeiro que falar de alguém que respeitamos e cujo pensamento temos estudado nos últimos anos.

Como é costume nestas ocasiões procurei uma frase, uma ideia, uma memória, a partir da qual construísse o meu texto. E a primeira que veio à mente não é curiosamente a mais antiga (essa, remonta aos meus seis anos, comigo na baliza do topo norte do Estádio das Antas, a procurar suster um remate de Pedroto). A minha memória é mais recente, fixa-me no dia 10 do mês de setembro de 1977.

Nessa data jogava-se a segunda jornada do campeonato nacional de futebol. Assisti ao jogo que terminou com a vitória dos canarinhos por dois a zero. Na memória, registadas, de modo indelével, ficaram as palavras de José Maria Pedroto, proferidas, no final do jogo, a escassos cinco metros do sítio onde me encontrava: "Não voltaremos a perder um jogo assim". E se bem afirmou a ideia melhor a concretizou, pois aquela viria a ser a única derrota em todo o campeonato.

Três dias depois, na Alemanha, a equipa empatava a dois golos com o Colónia, na 1ª eliminatória da Taça das Taças. Começava a forjar-se, naquele momento, o F. C. Porto europeu, que teria a sua consagração, primeiro, em 1987, em Viena, com a vitória na Taça dos Campeões Europeus e, posteriormente, em 13 de janeiro de 1988, no estádio das Antas, com a conquista da Supertaça europeia.

Naquele momento, no final do jogo na Alemanha, percebi porque Pedroto era uma referência para adeptos como o meu pai, que lhe chamava “O Mestre”. Quando alguém com saber feito chama a outro “O Mestre”, é porque ele é alguém verdadeiramente especial.

Dois anos decorridos sobre o jogo no Estoril reencontrei o treinador portista. Numa conferência, na Universidade de Coimbra, que reuniu homens do desporto e onde se falou de história, política, poesia e, também, de futebol. Pedroto, instado a falar sobre o processo de construção das equipas, não foi tão direto como eu esperava. Recorreu à analogia, partindo do pressuposto que a construção é, antes de mais, um processo de criação.

Comparou o trabalho do treinador ao do escultor que desbasta a pedra, tornando uma massa informe na forma almejada. Onze jogadores por si só não fazem uma equipa – disse – como também uma rocha não faz uma obra acabada. É necessário um lento trabalho de desbaste que vai dando forma à massa informe. Quando o trabalho está concluído, tal como o escultor tem a noção que a obra existe por si, também o treinador está convicto de que a equipa pode seguir o seu processo de consolidação e crescimento.

Nessa altura, compreendi o significado das palavras de Pedroto, proferidas dois anos antes, na Amoreira. Apesar da derrota, a equipa já tinha uma relação orgânica com o treinador, para poder seguir o seu caminho.

Brian Clough, como Pedroto um espírito irreverente e insubmisso, e também ele um construtor de equipes, entendeu as qualidades do Mestre de um modo que não deixa lugar a qualquer dúvida: A man bigger than life. Com efeito, Pedroto foi maior que a própria vida. Não necessariamente porque a morte o ceifou prematuramente, mas porque o seu pensamento continua a ser atual, a colocar-nos questões e a desafiar-nos.

Homem controverso, por convicção e por opção – frequentemente afirmava não procurar a unanimidade, mas o reconhecimento dos que com ele trabalhavam – Pedroto foi um estratega notável, dotado de uma mente revolucionária, inovadora e meticulosa, mas suficientemente dúctil e ágil para adaptar as suas ideias às situações vividas, sem, todavia, abdicar dos valores que deram forma ao seu pensamento