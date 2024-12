​Todas estas terras

Quis escrever hoje sobre uma celebração que me é muito querida e que ocorre todos os anos em dezembro, o aniversário da Pousio- arte e cultura, associação que fundei há cinco anos juntamente com outros artistas, juristas, investigadores e mais.

E como todos os dezembros nos preparamos para o Natal, também eu me preparo para fazer um balanço do trabalho feito nesta organização.

Este, surpreende-me sempre: ou porque achámos que fizemos pouco e damo-nos conta de que muito foi feito, ou porque a correria dos dias não nos permite gozar da beleza que o trabalho cultural leva aos sítios em que passamos e traz dos sítios em que passamos. Explico-me.

A Pousio foi criada no Natal de 2019, com o objectivo de trazer uma proposta diferente às gerações mais novas de artistas que viam (e vêem) o seu começo de carreira atribulado e, possivelmente, ensimesmado. Isto é, víamos nessa altura (e hoje), artistas com poucos recursos para fazer residências artísticas, para conduzir novas investigações, e presos a um sector cultural muito centralizado nas metrópoles, baseado em bolhas sociais que, mais tarde ou mais cedo, influenciariam as suas produções como condição representação ou de algum sentido de “pertença”.

Não era a nossa intenção desmascarar realidades que achássemos menos ideais ou de menosprezar o sector cultural, como o conhecíamos. Antes, quisemos criar projectos que desafiassem estes artistas a sair dos seus ateliers e das suas bolhas para conhecer realidades sociais mais frágeis, mais isoladas, ou simplesmente, diferentes. O objectivo, ter na nova geração de artistas, trabalhos que falem a mais pessoas que apenas aos seus pares, uma maior sensibilização social, enfim, uma humanização da nova arte contemporânea.

Para isto, criámos um projecto de residências artísticas pelo país fora, onde propúnhamos aos artistas dividirem o seu trabalho entre umas horas de acção social com uma instituição parceira, na maioria das vezes foram lares para a 3.ª idade, o conhecimento do lugar, do património e dos habitantes, e, por fim, a produção artística.