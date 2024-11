Aumenta o alinhamento estratégico das empresas portuguesas com os ODS

O terceiro ano de atividades do Observatório culmina com a publicação do terceiro relatório anual, no dia 13 de novembro, num evento aberto ao público. Este relatório oferece novos insights e aprofunda o conhecimento sobre a implementação da Agenda 2030 no setor empresarial em Portugal. A análise realizada é baseada em dados recolhidos através de questionários, entrevistas e relatórios de sustentabilidade das 58 Grandes Empresas e 132 PMEs participantes, complementados por estudos nacionais e internacionais e entrevistas com especialistas em Portugal. Pela primeira vez, o relatório compara diferentes indústrias da amostra, revelando um posicionamento geral semelhante em relação à sustentabilidade e aos ODS, mas com oportunidades de melhoria, especialmente nos setores de Vendas, Tecnologia & Telecomunicações, Produção e Construção & Imobiliário.

Em Portugal, observa-se um envolvimento crescente das empresas com a Agenda 2030, refletido no aumento do número de empresas que alinham a sua estratégia de acordo com os ODS e os incorporam na sua estratégia. Tanto as Grandes Empresas quanto as PMEs cada vez mais veem os ODS como oportunidade de negócio e passam a utilizá-los como suporte no processo de tomada de decisão.

A falta de conhecimento sobre os ODS e sobre como os operacionalizar foram identificadas como as principais barreiras pelas PMEs para se envolverem com esta Agenda. Além disso, a falta de recursos financeiros e humanos necessários para a plena implementação da Agenda 2030 também são barreiras relevantes. As Grandes Empresas identificam como maior desafio o facto de o framework dos ODS ser demasiado distante da linguagem empresarial, mostrando certa preferência pelo framework ESG, pela sua maior proximidade. Adicionalmente, a crescente carga legislativa em Sustentabilidade tem levado as empresas a priorizar as obrigações regulatórias, relegando a integração dos ODS para um plano secundário. A falta de conhecimento sobre os ODS é identificada como a segunda maior barreira para as Grandes Empresas. Em terceiro lugar encontram-se a falta de conhecimento sobre como operacionalizar e a falta de recursos.

Para as Grandes Empresas, as principais motivações para a adoção desta Agenda incluem ter impacto na indústria como líder na Sustentabilidade, a resolução de problemas sociais e a geração de oportunidades de negócio. Já nas PMEs, destaca-se a captação e retenção de talento, a oportunidade de crescimento do negócio e a vantagem competitiva.

O relatório apresenta ainda informações sobre o contexto da Agenda 2030 a nível mundial e europeu, além de três investigações distintas realizadas pelos investigadores do Center for Responsible Business and Leadership, que estão disponíveis para consulta:



1. Governança Corporativa: Alinhamento Estratégico com a Sustentabilidade Objetivo: Investigar se existe uma relação entre as variáveis de governança corporativa e a implementação de políticas de Sustentabilidade e ODS.

2. Balancing Profit and Purpose: The Strategic Integration of the Sustainable Development Goals for the Corporate Success Objetivo: Explorar de que forma as empresas podem criar valor económico e financeiro e gerar vantagens competitivas através do alinhamento com os ODS.

3. Relatórios de Sustentabilidade: Incorporação e Comunicação Estratégica dos ODS Objetivo: Compreender a importância da incorporação dos ODS nos relatórios de sustentabilidade, oferecendo orientações práticas sobre como integrá-los.

O ano de 2024 marca o início da segunda metade do percurso até 2030, sendo um período decisivo para o futuro da Agenda, que, infelizmente, tem permanecido estagnada desde 2020, devido à pandemia de COVID-19 e à instabilidade global, agravada pelos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente.

O Sustainable Development Report 2024, referido neste Relatório, revela que apenas 16% das metas dos ODS estão num caminho favorável para serem alcançadas até 2030. O ritmo de progresso varia entre diferentes grupos de países, evidenciando a necessidade de cooperação internacional. Apesar da estagnação global, a Europa, especialmente os países nórdicos, continuam a liderar em desempenho nos ODS. Portugal ocupa a 16.ª posição no ranking global de 167 países avaliados, subindo duas posições em relação ao ano anterior. Neste contexto, torna-se cada vez mais crucial desenvolver parcerias para avançar no progresso desta Agenda.

Estes são alguns dos insights que serão partilhados e debatidos numa mesa-redonda com especialistas no dia 13 de novembro.



Após mais um ano de trabalho, o Observatório reforça o compromisso de colaborar com as empresas portuguesas na promoção de uma gestão sustentável e alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com este propósito, continuaremos a aprofundar este estudo e a oferecer apoio prático às empresas no seu caminho para a Sustentabilidade.