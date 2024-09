A ponte para o futuro nas empresas familiares

As empresas familiares enfrentam hoje o desafio de conciliar inovação, tradição e mudanças na liderança para manterem o seu lugar numa economia global e em rápida mutação.



Na Alemanha, a maior economia da Europa, 94% das empresas, já excluindo as microempresas, são empresas familiares e representam 57% do emprego do país. Mais de 80% dessas empresas são administradas por um ou mais dos seus proprietários. Da mesma forma, em Portugal, estima-se que cerca de 80% do tecido empresarial é constituído por negócios familiares, tanto novos como já estabelecidos.

Estes empreendedores, que desempenham um papel vital na condução da economia nacional, enfrentarão cedo ou tarde o duplo desafio da transição da liderança e do equilíbrio dos seus modelos de negócio comprovados com as exigências de crescimento, inovação e internacionalização.

Este é o desafio com que muitas das nossas pequenas, médias e grandes empresas de sucesso enfrentam hoje: evoluir do empreendedorismo para empresas sustentáveis de longo prazo, do negócio de liderança única para a empresa familiar. Envolve determinar como gerenciar o futuro de uma empresa próspera e bem posicionada para o sucesso contínuo. Esta transição vai definir como será feita a custódia futura de um projecto empresarial que deu frutos e tem condições para continuar. É um caminho necessário para a continuidade do negócio, a ser feito com ponderação e atenção ao detalhe, mas que abre a estrada do futuro tanto às famílias como às suas empresas.

As famílias empresárias que já passaram por esse processo conhecem bem as dificuldades deste desafio, mas também as suas vantagens: coesão interna, valores comuns, regras claras, ética de trabalho, decisões rápidas, resolução de conflitos, menor resistência à mudança tecnológica e, no final, uma definição clara do que é a família e o que é o trabalho e em que áreas se reforçam mutuamente. Idealmente, resultará no melhor dos dois mundos.

Para o país, as vantagens sociais das empresas familiares de sucesso são por demais reconhecidas: compromisso firme com o sucesso e a sustentabilidade da empresa, resultando em decisões mais ponderadas e que no longo prazo beneficiam tanto a empresa quanto a comunidade; conexão mais forte com a comunidade em que se inserem; maior estabilidade nas relações laborais, e muito mais.

A empresa familiar é simultaneamente o mais antigo e o mais atual modelo de organização económica. Décadas antes de sequer se falar de responsabilidade social empresarial em Portugal, é nos grupos familiares de então que encontramos grandes e pequenas iniciativas de apoio a trabalhadores e à comunidade que anda hoje são paradigmas de impacto social.

Mas inovação e crescimento são vitais para qualquer empresa hoje. Uma empresa familiar é prejudicada na sua busca do sucesso futuro? Não. Como evidenciado em resultados de investigações académicas nacionais, os fatores internos são mais relevantes para explicar o sucesso da empresa familiar do que os contextuais. Resumidamente, é a qualidade da equipa que faz a diferença. A chave da continuidade passa ter o melhor talento na empresa, tanto pelo desenvolvimento e formação de familiares como pela atracção de profissionais qualificados, em conjunto.

Na Católica Lisbon School of Business & Economics lançámos a Family Business Platform, uma iniciativa dirigida às empresas familiares, às famílias empresárias e aos desafios empresariais mais atuais. Focado na transição de liderança, na dinâmica de inovação vs. tradição e na preparação de talentos de gestão com as mais recentes ferramentas, foi projetado para ser o refúgio seguro do empresário que procura estabelecer e desenvolver a sua empresa familiar. Será o fórum para partilha de experiências, reflexão em conjunto e divulgação das melhores práticas, bem como a plataforma para as estratégias para o futuro.