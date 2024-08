O Cristianismo torna as empresas mais sustentáveis?

A sustentabilidade refere-se ao equilíbrio entre a integridade ambiental, a justiça social, e a prosperidade económica de modo a assegurar a equidade intergeneracional (Bansal & DesJardine, 2014). Este conceito de sustentabilidade é particularmente importante para as empresas familiares que são a espinha dorsal da economia mundial (Memili & Dibrell, 2019; Cortez Arias & Discua Cruz, 2018; Rautiainen et al., 2019).

A investigação mostra que os valores Cristãos influenciam de forma significativa algumas empresas familiares, na forma como tomam decisões, na sua cultura organizacional e na promoção de valores éticos baseados na fé (Weber, 1905/1958).

Em 2019, Robinson publicou um estudo onde relacionava a fé com a construção de uma marca icónica usando como exemplo, a cadeia norte-americana Chick-fil-A, com mais de 3.000 restaurantes.

Esta cadeia incorporou nos seus valores organizacionais, os valores cristãos do seu fundador, S. Truett Cathy (1921-2014), e como tal, todos os restaurantes fecham aos domingos (medida revogada em 2017), no Dia de Ação de Graças e no Dia de Natal. Durante a Quaresma, Chick-fil-A incentiva o consumo de sanduíches de peixe, seguindo a tradição cristã de abstinência de carne durante este período.

De facto, ainda hoje, se consultarmos o site da empresa, 10 anos após a morte do seu fundador, podemos ver que a missão da Chick-fil-A é: “To glorify God by being a faithful steward of all that is entrusted to us. To have a positive influence in all who come in contact with Chick-fil-A".



Mas a questão que se coloca é se os valores Cristãos tornam estas organizações mais sustentáveis?



O princípio central da sustentabilidade cristã é que os líderes priorizam servir a Deus, o que influencia a forma como gerem as empresas (Cafferky, 2012; Wong et al., 2018). Desta forma, é promovida a cultura de apoio à comunidade através de iniciativas de caridade (Hayes & Robinson, 2011; Seifert & Shaw, 2013).

Líderes Cristãos tendem a implementar práticas de sustentabilidade que se alinham com a sua fé e os valores da sua família (Muller et al., 2022). Desta forma, podemos concluir que a influência das crenças religiosas nas empresas familiares é significativa, nomeadamente, na forma como gerem os seus negócios e na forma como abordam a sustentabilidade (Astrachan et al., 2020; Cater III & Alderson, 2022; Sorenson & Milbrandt, 2022).

De que forma o Cristianismo promove a sustentabilidade ambiental?

A influência do Cristianismo na sustentabilidade remete para Génesis 1, onde é introduzido o conceito de “domínio”, o qual investigadores argumentam não permitir a exploração dos recursos de Deus (Cafferky, 2012; Hitzhusen, 2007). Em vez disso, incentiva a gestão responsável e o uso sustentável dos recursos, reforçando a ideia de que prejudicar o meio ambiente é contra a vontade de Deus (Liebengood, 2015; Bradley, 2020).

Empresas familiares, que promovem práticas sustentáveis por serem cristãs, estão também a responder às exigências dos consumidores que procuram, cada vez mais, marcas ambientalmente conscientes, e, desta forma, podem ganhar uma vantagem competitiva face à restantes (Spielmann et al., 2021). Adicionalmente, práticas sustentáveis alinham com o desejo de garantir a continuidade da família ao nutrir organizações saudáveis para as futuras gerações e fomentar relações de longo prazo dentro da empresa e da comunidade (Delmas & Gergaud, 2014; Fitzgerald et al., 2010).



O caso da FAPIL

A FAPIL é uma empresa familiar 100% portuguesa com 49 anos de história, líder no mercado nacional no desenvolvimento, fabrico e comercialização de produtos de higiene, limpeza, arrumação e organização do lar.

Situada na Venda do Pinheiro, no Concelho de Mafra, a empresa conta com uma equipa diversificada e promove a equidade de género. Comprometida com a inovação, sustentabilidade e qualidade, a FAPIL apoia iniciativas que destacam a excelência da produção nacional e expande os seus produtos para mercados internacionais. Desde a sua fundação, investe continuamente em novas tecnologias e práticas ambientais responsáveis, refletindo assim a sua dedicação ao progresso e ao bem-estar social.

Mas há mais uma coisa: O CEO da Fapil afirma-se como cristão. Segundo Fernando Teixeira, “muitas vezes, se não fossem as preocupações com a sua Fé, havia decisões que seriam muito mais fáceis de tomar”. Nomeadamente, quando a empresa tem a oportunidade de produzir um novo produto, mas decide não o fazer porque não está alinhado com os seus valores.

Já a irmã, Conceição Teixeira Martins, responsável por fazer o acolhimento dos novos colaboradores, faz questão de desde o início referir a importância da Fé na vida da FAPIL. Segundo Conceição, a questão da sustentabilidade é uma não-questão, visto que o importante é a Natureza: “a questão da natureza é cuidar do planeta. Nasce na naturalidade de quem olha para o planeta como algo que Deus nos deu.” A FAPIL produz plásticos multiusos de duração prolongada, e “desde a primeira hora que existe preocupação com a sustentabilidade, evitamos tudo o que é desperdício, reutilizamos os materiais. A reciclagem é uma forma de vida”.



Durante a Covid, quando o álcool gel era escasso, a FAPIL alterou a sua produção para responder a esta necessidade. Se bem se recordam, na altura de maior escassez, os preços eram exorbitantes, mas segundo Fernando há “uma passagem na Bíblia que diz quando encontrares o mel satisfaz o que precisas e deixa o restante. É mais ou menos assim. Não são exatamente estas palavras, mas é mais ou menos.” Daí não terem cedido à especulação de preços do mercado.



Segundo Conceição, “não cedemos à especulação do mercado e podíamos ter ganho muito mais dinheiro (…) fomos ameaçados, mas não cedemos”.

Em última análise, a influência do Cristianismo nas empresas familiares demonstra que a fé pode ser uma força poderosa na promoção da sustentabilidade, guiando líderes a tomar decisões que não só beneficiam os seus negócios, mas também contribuem para o bem-estar da sociedade e do planeta. A experiência da FAPIL destaca como a preocupação com a sustentabilidade e o respeito pelo meio ambiente podem ser uma extensão natural dos valores cristãos, refletindo um compromisso profundo com a criação e com a responsabilidade social.

Liliana Dinis, Professora da Católica Lisbon School of Business & Economics.



Este espaço de opinião é uma colaboração entre a Renascença e a Católica-Lisbon School of Business and Economics.