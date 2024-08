Portugal polifónico. Ontem, Hoje e Amanhã

Chama-se polifonia a uma composição musical que junta duas ou mais linhas melódicas diferentes, formando harmonias, dissonâncias, enfim, várias potenciais “texturas musicais”. Embora presente em quase toda a música que ouvimos na atualidade, a polifonia é uma palavra que remete diferentes gerações para diferentes lugares, uns mais nobres que outros.

Se começarmos pelos "millennials", acabaremos mal. Qual o “trintagenário” que não associa imediatamente este termo aos toques polifónicos, altamente cobiçados pelos jovens no início dos anos 2000, e tão desprezados por todos os outros que tinham que aguentar inúmeros anúncios televisivos a respeito desta moda? Felizmente, a polifonia já não é novidade nos nossos telemóveis e já longe vai o som estridente dos tijolos eletrónicos cuja extinção nunca se esperou que fosse tão rápida.



A polifonia viaja pelos sítios mais inimagináveis, desde os mosteiros da Alta Idade Média até às raves de música eletrónica à beira-mar, no verão. Mas foi no coração de Portugal, nas suas terras e na sua gente que Michel Giacometti quis registar as mais belas e genuínas polifonias .

Etnomusicólogo, Giacometti (o Michel e não o Alberto, artista expressionista suíço) dedicou grande parte da sua vida a estudar a música tradicional portuguesa e a gravá-la no seu habitat natural, no campo. Tendo feito um trabalho tão relevante no século XX, estranha-se que pouco se conheça dele no século XXI. A verdade é que nos deixou um grande acervo de recolha cultural, desde os Arquivos Sonoros Portugueses, que fundou, à “Antologia da Música Regional Portuguesa” que redigiu em colaboração com Fernando Lopes-Graça. Dirigiu ainda, de ’70 a ’73 um programa televisivo na RTP, “O Povo que canta”.