JMJ Lisboa 2023. Um ano depois

Ao longo dos anos de preparação da “nossa” Jornada Mundial da Juventude, foram muitos e muito diferentes, os sentimentos que encheram o meu coração. Da alegria ao espanto, do receio ao desespero, das dúvidas às convicções, tudo por aqui passou, umas vezes mais pelo coração, pelo sentimento, outras pela razão, prática e dura.

Teoricamente, a organização de uma JMJ é demais para qualquer país e Igreja local. Porque a dimensão mundial é quase esmagadora, porque os recursos humanos, técnicos e financeiros começam no quase zero e nunca se sabe até onde nos levam. Porque não há profissionais de Jornadas, apesar da longa experiência do Dicastério que as tutela, cada Jornada é da total responsabilidade que a acolhe. E podia continuar a elencar razões pelas quais organizar uma JMJ é demasiado, para a nossa dimensão de homens e mulheres que servem a Igreja por vocação e amor.

Mas na prática é possível. Todos confirmámos que é possível. E é belo, extraordinário e feliz. Ainda hoje conseguimos ver a beleza do nascer do sol no parque Tejo e do entardecer no palco do Parque Eduardo VII, a nossa colina do Encontro. Como foi extraordinária a semana antes das Jornadas, com o país todo a acolher jovens, a cuidar deles, a trazê-los até Lisboa. E, naqueles dias, havia uma sensação generalizada de alegria, de sorrisos entre desconhecidos, de apoios inesperados e desinteressados pelas ruas da cidade. Quando a noite chegava, só conseguia agradecer a Deus, por tudo o que tinha recebido, por tudo o que nos tinha dado.



De um modo muito especial, nunca poderei esquecer a satisfação que vi no olhar do Papa Francisco, nas celebrações, nas ruas, em casa. Foi uma consolação que até hoje me continua a encher de alegria. Como muitos sabem, fiz questão de ir dando conhecimento de toda a preparação da JMJ ao Papa Francisco. Com ele partilhei muitas das alegrias e das preocupações que enchiam os nossos dias e a nossa sede, principalmente no ano que antecedeu a Jornada. O Papa Francisco foi e é o Pastor que deixa tudo para ir à procura de quem ficou para trás, de quem se sente longe ou fragilizado. Também sei que todos os vídeos que gravou, de um modo tão informal e próximo, são um sinal concreto da sua estima para com todos nós. Regressei sempre a Portugal, com um sentimento de imensa gratidão, de paz e confiança.