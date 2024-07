Existe, de facto, liberdade para escolher a escola do seu filho?

Veja também:

Foi uma enorme surpresa e fonte de um intenso debate, a publicação pela primeira vez, há cerca de 20 anos, dos rankings das escolas. Desde essa altura, muita tinta tem corrido sobre este tema. Ainda hoje, a publicação anual dos resultados dos exames do ensino secundário e do 9.º ano de escolaridade, faz reviver velhas questões e lança os mesmos debates junto da opinião pública. Vantagens e desvantagens, justiças e injustiças, discussões entre a igualdade de acesso dos diferentes estratos sociais e muitos outros temas, em torno do sistema de ensino e da validade e oportunidade da publicação da seriação das escolas, face aos resultados dos exames nacionais.

Não fiz qualquer estudo sobre este tema, nem nunca me dediquei a analisá-lo de forma particular. Escrevo esta breve reflexão, com base na minha experiência de professora do ensino público durante mais de uma década e no trabalho que desenvolvo desde 1999 nos Colégios Fomento, designação da entidade titular responsável pelo funcionamento dos colégios Cedros e Horizonte, em Gaia, e colégios Planalto e Mira Rio, em Lisboa.

Avaliar é, como todos compreendem, uma atividade central em educação. Trata-se, pois, de uma realidade incontornável do sistema de ensino, tal como o conhecemos. Diria mesmo que avaliar é uma atitude permanente que vai muito para além da mera avaliação académica, pois está na base da tomada de decisões que fazemos a cada instante.

As nossas escolhas, são fruto de constantes avaliações, que tantas vezes fazemos sem disso tomarmos consciência. Observamos, selecionamos, avaliamos, comparamos e escolhemos, umas vezes coisas sem importância e outras vezes o que pode ser determinante para o resto das nossas vidas.

Atualmente estamos rodeados de uma grande variedade de instrumentos e métricas que nos auxiliam a efetuar escolhas conscientes e acertadas – o carro do ano, o melhor destino de férias, a melhor empresa para trabalhar…. Poderia enumerar um sem número de listagens e seriações que apoiam as nossas escolhas, que se pretende sejam cada vez mais alicerçadas em verdades comprovadas cientificamente ou estatisticamente validadas. Depois há ainda os estudos de mercado, as opiniões dos especialistas, os influencers....

Nada a fazer: avaliamos ou alguém avalia por nós.

Neste enquadramento, o sistema de ensino e as escolas não puderam escapar. Era inevitável encontrar uma métrica para a sua avaliação, e a escolha óbvia e mais fácil era o resultado escolar, as notas das provas de exame, iguais para os alunos em todo o país e com critérios de correção validados e conhecidos por todos.

Da avaliação decorre a seriação, dando a cada um a aparente possibilidade de escolher a escola para os seus filhos. Mas, se no fim do dia, as famílias não têm possibilidade de escolha, então para que serve avaliar e contruir rankings?

Essa é a grande questão que, em cada ano, a publicação dos rankings das escolas vem colocar. De facto, os meios de que cada família dispõe para escolher a “melhor” escola para os seus filhos, condiciona fortemente a sua opção.

O tema da liberdade de educação é a questão fundamental que resulta da publicação dos rankings e da consequente controvérsia gerada em torno da classificação das escolas, tendo como único critério os resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais.

As virtudes decorrentes do conhecimento e de uma análise detalhada da evolução dos resultados de cada escola ao longo dos anos, são ensombradas pelos diversos constrangimentos que impedem uma efetiva liberdade de escolher o projeto educativo e a escola que cada família quer para os seus filhos.

Passados tantos anos desde que se iniciou a publicação dos resultados das provas de exame e de todo um valioso trabalho realizado, nomeadamente pelo IAVE, em torno da avaliação externa, da flexibilidade curricular, das provas de aferição, etc., não podem continuar a ser a área de residência da família e a zona da sua atividade profissional, os critérios decisivos para a escolha da escola. Os princípios e valores que suportam o projeto educativo, o modelo de organização escolar, a qualidade da liderança e a estabilidade do corpo docente, são alguns dos aspetos que as famílias não podem equacionar quando fazem as suas opções, porque tudo esbarra na localização da sua área de residência ou do seu trabalho profissional.

Neste debate, entra ainda a questão da escolha entre escolas públicas e privadas. Talvez uma discussão bastante limitada, pois a nossa realidade geográfica torna bem patente que a possibilidade de escolha entre o sistema de ensino público e o privado, está confinada aos grandes centros urbanos. Na realidade, a possibilidade de optar entre os dois sistemas não é uma possibilidade real para a maioria das famílias portuguesas, face às restrições geográficas e também financeiras. Os colégios privados não tendo qualquer apoio do Estado, são financeiramente suportados pelas famílias que neles inscrevem os seus filhos, tornando-os inacessíveis a uma boa parte das nossas crianças e jovens.

Assim se vê que, apesar da sua utilidade na análise da evolução dos resultados obtidos pelas escolas, os rankings não são o instrumento que permite a escolha da escola para os nossos filhos. Essa escolha é limitada, como se viu por muitas condicionantes.

No meu dia a dia como profissional de educação, tenho tido a oportunidade de conversar com muitas famílias jovens que procuram os nossos colégios e nos questionam sobre o lugar que os nossos colégios ocupam nos rankings. Sempre acabam por constatar que nem o Colégio Planalto, nem o Colégio Mira Rio aparecem nos rankings, devido ao currículo do ensino secundário que adotaram (https://www.ibo.org). Apesar dessa ausência nos rankings, a qualidade e o prestígio destes dois colégios são reconhecidos por todos.

Estas conversas dão-me ainda a possibilidade de perceber o que procura cada família e que motivos norteiam a sua escolha. Boas notas ou uma formação completa? Valores ou resultados? Uma formação laica ou aberta ao transcendente – no nosso caso uma forte identidade cristã? Ou apenas segurança e controlo?

Esta reflexão abre portas a uma abordagem ampla sobre aspetos relativamente aos quais descobrem que vale a pena fazer uma reflexão. Afinal o que sonham para cada um dos seus filhos? E qual a escola que está em melhores condições para colaborar com eles na concretização desse projeto?

Assim se torna evidente quão limitada é a avaliação de uma escola, quando é feita apenas com base na sua posição nos rankings publicados.

Não poderia concluir esta minha reflexão sem uma palavra que constitui um desafio. Os nossos colégios são os únicos que em Portugal fazem educação personalizada utilizando uma organização diferenciada do ensino, que podem conhecer melhor em https://www.easse.org e https://igualesydiferentes.com/pt-pt .

Deixo-vos este desafio.

Margarida Garcia dos Santos, Diretora de Operações dos Colégios Fomento