Portugal está a envelhecer, tal como outros países da União Europeia e a generalidade dos países desenvolvidos pelo mundo fora. As populações estão a envelhecer devido a duas forças. A primeira, muito negativa, é a diminuição do número de crianças. A segunda força, muito positiva, é o aumento da longevidade das pessoas.

Para uma população se manter estável, em média, cada mulher precisa de ter ao longo da sua vida cerca de 2,1 filhos. Nas últimas dezenas de anos, o número de filhos por mulher tem estado bem abaixo desse valor em todos os países europeus. Portugal, com cerca de 1,4 filhos por mulher, está abaixo dos níveis de fertilidade médios na Europa, já de si insuficientes para se assegurar uma manutenção da população a longo prazo.

Como sociedade temos de fazer muito mais para que os potenciais pais e mães queiram e possam ter mais filhos. Tal requer políticas públicas de apoio às famílias, uma maior partilha do trabalho familiar entre pais e mães, e uma maior flexibilidade da regulação laboral e dos empregadores para acomodar as circunstâncias das mães trabalhadoras com filhos pequenos. No entanto, mesmo que tudo isso seja feito, a experiência dos países onde esses esforços foram mais longe indica que o número de crianças continuará a ser demasiado pequeno.

Políticas pró-natalidade podem melhorar a situação, mas não ao ponto de resolver o problema. Isso significa que temos necessariamente de usar três outras estratégias para enfrentar os desafios demográficos. Uma primeira estratégia, a mais direta, é tornar cada adulto em idade ativa mais produtivo, o que se consegue com mais capital humano, ou seja, com mais e melhor educação, mais formação profissional, quer antes quer durante o tempo de emprego. Uma segunda estratégia é adotar uma política de imigração eficaz. A terceira, e incompreensivelmente talvez a menos discutida em Portugal, é não desperdiçar sistematicamente o potencial das pessoas com mais de 60 anos. É nesta área que as políticas públicas por um lado e os cidadãos por outro se devem ajustar às novas realidades.

Um ponto de partida conhecido é que a longevidade, medida pela esperança de vida da população, tem vindo a aumentar desde há várias dezenas de anos. Apesar da pandemia do Covid-19, a esperança de vida da população na União Europeia passou de 77,6 anos em 2002 para 81,5 em 2023. Em Portugal, esse progresso é ainda mais notável, já que a esperança de vida passou de 77,4 no ano de 2002 para 82,4 em 2023.