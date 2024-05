O Diabo veste Empreendedorismo...mas elas podem ter acesso a formação gratuita

Atualmente, o empreendedorismo é visto como uma estratégia transformadora da economia e da sociedade, e o empreendedorismo feminino surge como um motor essencial para a igualdade de oportunidades e para o crescimento económico sustentável. Apesar da evolução significativa, ainda persistem desafios estruturais que dificultam o apoio e desenvolvimento das mulheres neste campo. É cada vez mais necessário reconhecer a importância do apoio ao empreendedorismo feminino e mobilizar recursos e iniciativas para permitir que mais mulheres possam explorar as suas capacidades, contribuir e crescer.

Apesar de nomes sonantes de mulheres que ao longo da história foram fazendo a diferença e o sucesso nas empresas com as suas competências de empreendedoras, estes casos, felizmente, estão a deixar cada vez mais de ser exemplos e a ser a realidade encontrada. Mais ainda, por trás de cada empresa fundada por uma mulher, há uma narrativa de resiliência, criatividade e determinação, que merece ser celebrada e incentivada. Apenas 27% das empresas têm liderança feminina. O empreendedorismo feminino não é apenas uma questão de equidade de género; é também um imperativo económico e social. Mas a igualdade está ainda muito longe de se atingir.

A urgência dessa causa é evidente. As mulheres representam uma parcela substancial da população mundial, mas as suas contribuições económicas muitas vezes são subestimadas e subaproveitadas, tanto quando trabalham em ambiente corporativo, como quando se lançam no desafio de criar a sua empresa.

É crucial compreender que o apoio ao empreendedorismo feminino não se limita apenas à disponibilidade de recursos financeiros. Apesar do acesso ao financiamento seja fundamental, o verdadeiro apoio vai além disso. Envolve a criação de ecossistemas inclusivos, onde as mulheres empreendedoras possam ter acesso a mentoria, capacitação e redes de apoio que as ajudem a superar os desafios únicos que enfrentam.

Neste contexto, iniciativas como o dia dedicado ao empreendedorismo feminino na Universidade Católica Portuguesa assumem um papel de destaque. Ao oferecer workshops gratuitos sobre temas vitais como desenvolvimento de plano de negócios, gestão financeira e uso estratégico da comunicação e das redes sociais, a universidade não apenas capacita as mulheres empreendedoras, mas também as empodera. Ela cria um ambiente onde o conhecimento é acessível a todos, independentemente de barreiras financeiras ou sociais.

Os temas abordados nos workshops são especialmente relevantes, e muito práticos, onde se pretende que as mulheres possam pôr em prática o que aprenderam em sala de aula, logo no dia seguinte em que chegam à sua empresa, pois abordam áreas-chave que muitas vezes são negligenciadas ou subestimadas. Por exemplo, compreender os desafios de reporte de sustentabilidade para pequenas empresas é essencial num mundo cada vez mais preocupado com a responsabilidade social corporativa. Da mesma forma, saber como utilizar efetivamente as redes sociais para alavancar um negócio pode ser um diferencial competitivo crucial em um mercado cada vez mais digitalizado.

Além disso, a parceria com instituições como o "Doutor Finanças" e a "Google" mostra o compromisso da universidade em oferecer conhecimento de qualidade, prático e relevante para as mulheres empreendedoras. A gestão financeira eficaz e a habilidade de se destacar na era digital são competências essenciais que podem definir o sucesso ou o fracasso de um negócio, e o acesso a este conhecimento pode nivelar o campo de jogo.

No entanto, enquanto celebramos esses esforços louváveis, é importante reconhecer que ainda há muito a ser feito. O apoio ao empreendedorismo feminino não pode ser uma iniciativa isolada ou temporária. Na Universidade Católica é uma prioridade contínua, incorporada em políticas públicas, estratégias empresariais e programas educacionais. Somente através de um compromisso coletivo e sustentado podemos criar um futuro onde todas as mulheres tenham a oportunidade de realizar seu potencial empreendedor.

Empreendedorismo feminino não é apenas uma questão de justiça social, mas também uma questão económica, moral e ética. Ao apoiar as mulheres empreendedoras, não estamos apenas a promover a igualdade de género, mas também a estimular a inovação, o crescimento económico e a criação de sociedades mais inclusivas e resilientes. É hora de reconhecermos o valor do empreendedorismo feminino e investirmos nele de forma significativa e sustentada.

Rute Xavier, professora da Católica Lisbon Schoo of Business and Economics