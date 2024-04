Existe um bicho, chamemos-lhe isso, que carece de classificação científica. Todos o conhecemos, talvez o tenhamos por casa ou passemos por ele na rua. Sendo um organismo fácil de identificar, mas não fácil de descrever, o bicho pode ser encontrado em todo o tipo de espaços, ambientes e geografias. Habita predominantemente em zonas de interiores, mas não é necessariamente um “bicho doméstico”.

A qualidade, “doméstico” ou “selvagem” é-lhe atribuída consoante a interação com os seres humanos e o propósito que estes lhe dão. Tanto o bicho como o Homem andam de mãos dadas desde o princípio dos tempos, mas algo de estranho aconteceu. O bicho rebelou-se, evoluiu demasiado rápido e, hoje, o Homem questiona-se: que bicho é este?

Esta pergunta, mais do que um enigma científico, é uma porta de entrada para uma crise existencial: se o Homem não entender o bicho, não se entenderá a si próprio. Porquê? É que este bicho é criação do homem e, ao contrário de tantas outras que este já produziu, trata-se da única criação capaz de espelhar as suas características mais íntimas, desconcertantes e verdadeiras.

O Homem não precisaria da criatura, não fosse autoconsciente e profundamente marcado pela necessidade de autoconhecimento e comunicação. Tudo o que não cabia na linguagem, nas conversas do dia a dia ou no campo da utilidade imediata, foi condensado numa poção alquímica esperançosa que deu origem ao bicho primordial: o catalisador das ponderações do Homem, das suas contemplações, desejos, conquistas e desgraças.

Desde então, várias famílias de bichos surgiram. As mais antigas que conhecemos remontam ao Paleolítico, habitando em grutas como as de Lascaux ou de Altamira. A sua taxonomia é estudada desde a Antiguidade Clássica - com tratados desde Plínio, O Velho, a Aristóteles, foram-se construindo as primeiras páginas de história sobre a existência do bicho. Os bichos são a marca do Homem no tempo.