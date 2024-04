Que morramos saciados de vida…

No início dos anos 20 do século passado já Max Weber escrevia que “os homens já não morrem saciados de vida, mas simplesmente cansados”.



A sociedade em que vivemos foca-se no imediato, na eficiência, no consumo, no que é novo, descurando os velhos, esquecendo-se de todos aqueles que são verdadeiras “escolas em que se aprofunda o significado da vida, do amor e da esperança”. Os jovens têm dificuldade em conviver com quem constitui um autêntico repositório de sabedoria. Aliás, muitos nem sabem o que dizer ou como estar com cada um deles, porquanto nem sequer estão habituados a conversar com velhos… estes são “depositados” num lar, onde ninguém os visita, ninguém lhes dirige um olhar e estes vão desfalecendo, cansados!

A verdade é que não envelhecemos para morrer, antes para nos saciarmos de vida, que continua a constituir um milagre extraordinário que é desperdiçado por tantos que se sentem esquecidos, abandonados.

Como é que somos responsáveis? Ao permitir que tantos lares no nosso país continuem de portas abertas sem que se verifique o mínimo de condições para que os seus utentes sejam tratados com dignidade, como pessoas! Ao não perceber que no nosso prédio vive uma pessoa idosa que pode até precisar do meu apoio, da minha ajuda, para umas simples compras ou idas ao médico? Custa perguntar, como tem passado? 'A senhora está bem? Precisa de ajuda?'.

É … a vida é um corrupio, mas continua a exigir de nós, pessoas que somos, atenção e cuidado ao outro, principalmente ao que está mais fragilizado. E isto significa, nomeadamente, que as autoridades inspetivas perante uma denúncia de maus-tratos, perpetrados sobre os nossos velhos, devem atuar com a maior brevidade, pelo simples facto de estar ali uma pessoa fragilizada, muito fragilizada que merece a nossa proteção. Não atuar ou remeter para uma inspeção que demora oito a dez meses é estar a compactuar com a perpetração dos ditos maus-tratos ou com práticas de negligência.

Uma sociedade mede-se pela forma com que trata os seus velhos, as suas crianças, e acentuar as suas vulnerabilidades é contribuir para uma desvalorização do património comum a que chamamos humanidade.

Mas, graças a Deus, nestas lides da velhice, a que todos chegaremos um dia, vão surgindo sinais que dignificam e que voltam a colocar no centro a pessoa. É o caso da “prescrição social”, transplantada do Reino Unido para Portugal pelo médico de família Cristiano Figueiredo, em que “os médicos prescrevem atividades que ajudam a melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos utentes em que se aproveitam os recursos disponíveis na comunidade”. E no nosso país vão já surgindo os centros de noite que permitem aos nossos velhos abandonar a solidão e abraçar uma noite tranquila em comunidade

Que continuemos a caminhar para que as pessoas ao envelhecerem nos mostrem o seu caráter e nos continuem a ensinar o que é o amor, a esperança que aprecia a soleira do instante.

* Paula Margarido

Advogada, deputada