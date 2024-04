As últimas eleições registaram um peso muito significativo de apoio a partidos antissistema, o que deve ser interpretado como um voto de protesto. Mais de um milhão de eleitores, elegendo mais de 21% dos deputados, disseram que pretendiam mudar de regime. Isso é superior a todas as eleições desta democracia, incluindo os tempos revolucionários.

Não é difícil compreender por que as pessoas protestam. Todos temos substanciais razões de queixa acerca da nossa vida e do rumo do país. O aspeto relevante está, porém, não nas queixas, mas no que fazemos com elas. Alguns esforçam-se por melhorar a situação; outros limitam-se a acusar terceiros. E hoje o número de acusadores é o maior de sempre.

Será que estamos pior do que em qualquer outra época dos últimos 50 anos? Claro que não! Mas os votos de protesto, em geral, pouco ou nada têm a ver com a realidade das coisas. Trata-se, não de um juízo sobre aquilo que é, mas de uma exigência acerca do que devia ser. Assim, o fenómeno passa-se fundamentalmente no reino do desejo, do anseio, da ficção. Isso também explica por que, normalmente, não são aqueles que mais sofrem e mais necessitam que mais protestam. Os pobres costumam ter pouco tempo para ralhar.

O segundo elemento essencial do voto de protesto é que ele é eminentemente negativo. Não trata as questões, não resolve problemas, não melhora a situação. Em geral, limita-se a descarregar os nervos e a tornar tudo pior. É verdade que votar em protesto é bastante mais civilizado do que atirar tinta aos transeuntes, como nas recentes manifestações ambientalistas; mas, no essencial, expressa a mesma arrogância e preguiça intelectuais. Deixa só tudo sujo, sem vantagens para ninguém. Quem protesta enfurecido não consegue analisar as dificuldades, descrever o que pretende ou sequer propor soluções. Limita-se a resmungar e a apontar culpados. Só que, como não existe por trás nenhum estudo cuidadoso da situação, esses acusados pouco ou nada têm a ver com as reais dificuldades. O protesto vive sempre no mundo da fantasia.