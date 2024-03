As crianças destroem carreiras?

“Sim, as minhas filhas destruíram a minha carreira. Adoro-as, mas impediram que eu chegasse ao estrelato pop. Irrita-me que digam que se pode ter tudo, porque não é verdade”, afirmou há dias a cantora Lily Allen num podcast de uma revista britânica. A cantora parece querer, apenas, referir-se à impossibilidade de conciliar a vida familiar com a carreira profissional, bem como expressar a sua frustração relativamente àqueles que afirmam o contrário. Porém, teria de o fazer de outra forma.

Parece-me absolutamente justificado que a cantora em causa use a visibilidade que tem para chamar a atenção de quem a ouve para a questão da conciliação da maternidade com a carreira. Ainda há muito a fazer na proteção da parentalidade, sobretudo em matéria de apoios e garantias à maternidade e repartição de tarefas ligadas à parentalidade, no seio do casal. Não discuto isso de forma nenhuma, bem pelo contrário, subscrevo a crítica. Talvez num olhar mais apressado, a frase com que começámos seja só sobre isto.

Porém, parece-me que esta afirmação vai mais longe e peca, tanto na matéria quanto na forma/contexto. Por um lado, não creio que seja correto afirmar que são as crianças quem destrói a carreira da mãe. Por outro, acredito que qualquer adulto deve a qualquer criança um cuidado que é incompatível com a violência ínsita a esta frase, dita neste contexto.

1. Não são as crianças quem destrói a carreira da mãe

Comecemos pela questão de fundo. Correndo o risco de cair no ridículo, dada a evidência desta constatação, parece-me importante recordar que as crianças não escolhem a altura em que nascem, nem têm qualquer papel na própria conceção e consequente nascimento. Só o facto de não terem liberdade para tal bastaria para recusar a qualquer adulto a possibilidade de dizer: “as minhas filhas destruíram a minha carreira”. Mais ainda, o facto do nascimento se dever a comportamentos dos pais afasta, em absoluto, a legitimidade dos mesmos para proferir a referida acusação.

Parece-me possível estabelecer uma analogia entre esta situação e uma outra em que uma criança chutasse uma bola que partisse uma janela. Não tenho qualquer dúvida de que os pais desta criança, face a esse cenário, recusariam categoricamente a culpa da bola. A bola não carrega a culpa de estilhaçar um vidro – porque não tem liberdade nem vontade, presumo eu – mas o nascituro já pode carregar a culpa de estilhaçar uma carreira. Estranhamente, os pais saem sempre livres de qualquer culpa.