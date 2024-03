Se és homem, executivo e pai, descansa: as mulheres vão continuar atrás de ti

A explicação para o título deste artigo, poderia ser apenas uma: é biológico, mas não é. Há mais razões que podem deixar homens descansados, e mulheres a correr atrás do seu sonho de carreira. Isto, enquanto são obrigadas a fazer opções e deixar para trás filhos, família, as suas atividades de lazer, espirituais ou os seus hobbies favoritos. Na verdade, ser mulher e executiva acarreta riscos e talvez o maior deles seja ser mãe e ter uma família. Explico porquê.

Por muitos anos, nunca liguei aos temas da igualdade de género no mundo corporativo. Afinal, se obviamente as mulheres são tão boas quanto os homens, porquê vir com essas lutas de género aborrecer o livre funcionamento do mercado do trabalho nos altos e médios cargos de gestão? Se as mulheres são tão boas ou melhores que os homens facilmente os ultrapassarão ou igualarão. Por isso, deixemos o mercado funcionar e, em mais ou menos anos, a igualdade será alcançada. Será?

Continuo, de certa forma, com a minha opinião: somos todos iguais e, por isso, o Dia da Mulher para mim é tão descabido, enquanto não houver Dia do Homem. Mas, eis que algo mudou na minha vida. Ser mãe sensibilizou-me para uma realidade muito concreta e para dados científicos com os quais nunca me tinha cruzado antes. Afinal, ser mulher e trabalhar num mercado de trabalho competitivo, é como estar a conduzir um carro no trânsito em hora de ponta e ver as motas passar. Mas porquê?

De acordo com recente investigação científica de Khadija Van der Strateen, professora na Rotterdam School of Management, os trabalhadores do sexo masculino, com filhos, ganham um “premium” no seu salário, face aos seus colegas homens (sem filhos).

As mulheres, por sua vez, sofrem uma penalização no salário por serem mães, em relação às mulheres sem filhos e aos homens. Da mesma forma, o The Economist revela dados semelhantes de um estudo desenvolvido pela London School of Economics (LSE) e da Princeton University em 134 países.

Os resultados são claros: após o nascimento do primeiro filho, o emprego decresce exponencialmente para as mulheres (mães), enquanto se mantém inalterado para os homens (pais). Mesmo 10 anos após a maternidade, as mulheres não alcançam de novo o nível de emprego dos homens (o caso português é ainda pior, como se pode ver pela figura abaixo).